Trump fala para atirar em 'drones misteriosos'; o que se sabe sobre eles?

Deputado Jeff Van Drew, republicano de Nova Jersey, afirmou à Fox News que os drones eram "naves-mãe" do Irã que estão na costa leste dos EUA. O Pentágono rejeitou a teoria. "Não há nenhuma verdade nisso. Não há navio iraniano na costa dos EUA e não há nenhuma 'nave-mãe' lançando drones rumo aos Estados Unidos", afirmou a porta-voz Sabrina Singh ao público na quarta (11).

Prefeito de cidade de Belleville, em Nova Jersey, anunciou à população que recebeu uma ordem da polícia para ligar para o esquadrão antibombas do condado caso encontrasse um drone caído. Além disso, Michael Melham ainda relatou que os corpos de bombeiros locais deveriam usar trajes de proteção para se aproximar deles. Outro prefeito local, Mike Ghassali, de Montvale, insistiu que as agências federais instruíram as polícias locais em reuniões secretas que os drones voam em padrões coordenados por até seis horas.

Afinal, são drones mesmo?

"Não há dúvida de que aquilo que as pessoas estão vendo são drones". A fala é do Secretário Mayorkas, em entrevista ao apresentador George Stephanopoulos da rede ABC no domingo (15). "E quero garantir ao público americano que nós, no governo federal, empregamos recursos adicionais, pessoal e tecnologia para auxiliar a polícia do estado de Nova Jersey em lidar com as aparições de drones."

FBI lidera investigação. A polícia federal americana fez um anúncio ao público junto com o Departamento de Segurança Interna na quinta (12) em que garantiu "não haver provas até o momento de que as aparições de drones relatadas apresentem ameaças à segurança do público ou da nação ou que tenham ligação estrangeira."

No entanto, os dois órgãos, além do Conselheiro de Comunicação para Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, contradisseram o Secretário Mayorkas. Eles acreditam que parte dos supostos drones vistos possam ser, na verdade, pequenas aeronaves operadas por seres humanos legalmente.