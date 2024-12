Chuva de meteoros hoje (13): veja horário e como assistir à Geminídias

O que torna as Geminídeas especiais

Diferentemente da maioria das chuvas de meteoros, que se originam de detritos de cometas, as Geminídeas têm sua origem no asteroide 3200 Faetonte, o que as torna únicas entre os fenômenos astronômicos.

Para os entusiastas da astronomia, o ideal é buscar locais com baixa poluição luminosa e torcer por céus limpos para aproveitar o espetáculo ao máximo.