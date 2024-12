Como criar figurinhas para WhatsApp pelo iPhone? Veja 2 jeitos simples

Sabia que há como criar figurinhas pelo iPhone de duas formas diferentes? E isso sem precisar instalar outros aplicativos.

Live Objects

Desde 2022, com o sistema operacional iOS16 ou superior, é possível criar stickers com o recurso Live Objects. Essa ferramenta está presente na galeria do smartphone da Apple.

Acesse a galeria de fotos do iPhone e clique na foto que deseja transformar em figurinha. Pressione o dedo em cima do que deseja copiar e perceba que o Live Text irá selecionar a parte principal da imagem que pode ser um objeto, pessoa, etc. Em seguida, toque em copiar.