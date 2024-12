Brasileiros poderão ver chuva de meteoros a olho nu esta semana; veja como

Data icônica para os supersticiosos, a sexta-feira (13) será contemplada por um presente do espaço: a chuva de meteoros Geminídeas (GEM).

O que vai acontecer

A chuva de meteoros é considerada um dos fenômenos mais intensos da astronomia. Durante sua ocorrência, pode apresentar até 150 meteoros por hora.

No Brasil, o evento acontecerá em horários alternados para cada região. No Norte e Nordeste a partir das 21h30; no Sudeste e Centro-Oeste por volta das 23h; e no Sul: entre 23 e 23h59.