Você abomina o som de unhas arranhando uma lousa? Te explicamos os motivos

Orelha adequada?

Já uma análise feita em 2011, publicada no The Journal of the Acoustical Society of America, com 24 voluntários também levou em conta as variações dos sons com e sem as frequências mais altas.

Constatou-se que as frequências mais desagradáveis permeiam entre 2.000 e 4.000 Hertz, afinal os participantes apresentaram picos de estresse quando foram expostos a sons nesse intervalo. E quando esses ruídos foram retirados, todos se mostraram mais relaxados.

Um dos organizadores do estudo, Michael Oehler, supôs que houve mudança no formato das orelhas dos seres humanos ao longo dos séculos. Assim elas ficaram adequadas para amplificar frequências altas, consideradas essenciais.

Pesquisador indica que a orelha humana mudou de tamanho para suportar altas frequências Imagem: Klaus Vedfelt/Getty Images

Ligação entre cérebro e amídala

Em 2012, um experimento da Universidade de Newcastle coordenado por Sukhbinder Kumar teve seus resultados divulgados no Journal of Neuroscience.