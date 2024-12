Por que FBI está recomendando usar apps, como o WhatsApp, para comunicação

Recomendação é usar aplicativos que tenham criptografia para quem teme que comunicação possa ser acessada por hackers. Conselho foi dado, na última terça-feira (2), em uma chamada com um funcionário sênior do FBI (que não quis se identificar) e Jeff Greene, da Cisa (Agência de Cibersegurança e segurança de infraestrutura dos EUA), com sites jornalísticos dos EUA.

Mesmo se alguém tentar interceptar a informação, ela estará criptografada e será impossível de decifrar

Jeff Greene, diretor-executivo adjunto da Cisa

Na chamada, o funcionário do FBI ressaltou a importância de que as pessoas façam atualizações de segurança em seus smartphones, usem criptografia nas comunicações e usem proteção de multifator (que exigem senha e um código adicional) em e-mails, contas de redes sociais

A criptografia é uma técnica que "codifica" uma informação, de modo que apenas as pessoas envolvidas possam acessar o conteúdo. Mesmo em caso de tentativa de interceptação, os dados ficam indecifráveis.

WhatsApp e Signal são exemplos de aplicativos, que funcionam tanto em dispositivos iOS (como o iPhone) e Android, para chamadas e mensagens. Apple e Google usam criptografia no envio de mensagens feitas via iMessage (iOS) e Google Mensagens (Android). No telefone da Apple, chamadas via FaceTime são protegidas; no Android, não há, por padrão, codificação de chamadas.

Posição do FBI chama a atenção, pois no passado órgão foi contra a criptografia em apps. O órgão, junto com outras agências de segurança, sugeriu até que fosse usada uma codificação que pudesse ser burlada por eles para, eventualmente, interceptarem comunicação de investigados.