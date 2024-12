Cientistas brasileiros desvendam enigma da matemática de 124 anos

O Brasil entrou no hall da fama matemática com um feito gigante. Pesquisadores da Unesp de Rio Claro, em São Paulo, solucionaram o 16º enigma do matemático alemão David Hilbert. O problema esteve sem solução por 124 anos.

Para resolver a questão, Vinícius Barros da Silva, Edson Denis Leonel e João Peres Vieira criaram a Teoria Geométrica de Bifurcações. Além de dar resposta a um dilema centenário, a hipótese elaborada pelo trio pode ter aplicações em outras áreas.