Terra pode ter tido anéis como os de Saturno; entenda

Essa hipótese é consistente com a relativa brevidade dos sistemas de anéis em torno de alguns corpos planetários do Sistema Solar, que são tipicamente jovens e de vida relativamente curta.

O anel afetaria o clima da Terra

A presença de um anel poderia ter consequências paleoclimáticas? Possivelmente sim, e de fato esta hipótese parece razoável. Se houvesse um anel equatorial, a inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol seria diferente da atual. A radiação solar seria menor em cada hemisfério durante os invernos, que seriam mais frios. E, no verão, a luz solar refletida pelos materiais do anel aumentaria ligeiramente a irradiância dos hemisférios de verão.

Esse cenário acentuaria o resfriamento no inverno, como foi descrito para o período Ordoviciano em trabalho anterior.

Quando o anel perdeu material e se dissipou, o efeito de resfriamento cessou e, portanto, o clima global teria retornado às temperaturas típicas. Isso poderia explicar o rápido aquecimento que a Terra parece ter experimentado entre 444 e 437 milhões de anos atrás.

A hipótese da presença de um anel ao redor da Terra está, portanto, ganhando força como resultado do estudo de Andrew G. Tomkins e seus colaboradores que acaba de ser publicado. Veremos se esse cenário é capaz de explicar as novas evidências que podem surgir sobre essa época remota. Afinal de contas, isso é ciência, e os geólogos continuarão a ler as páginas antigas do livro de história do nosso planeta nas rochas.