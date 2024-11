De Musk a Trump: jovem é banido das redes após irritar donos de jatinhos

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: o enquadro do STF nas redes; IA x Wikipédia; Ricaços x stalker de jatinhos)

Tirando os milhões de dólares nas contas bancárias de cada um deles, Elon Musk, Taylor Swift, Donald Trump e Mark Zuckerberg dificilmente possuem algo em comum. Mas Jack Sweeney conseguiu a façanha de unir pessoas tão diferentes em torno de um objetivo: odiá-lo.

Na verdade, o hobby do jovem de 21 anos tirou do sério esse grupo de bilionários. Ele passou a compartilhar em perfis nas redes sociais as rotas dos jatinhos dos endinheirados. Musk ficou tão incomodado que ofereceu dinheiro para ele abandonar os perfis.