Guarda na geladeira? Como desgruda? Os mitos e verdades da supercola

Esse tipo de cuidado com o aplicador ajuda a reduzir a popular queixa de "Ops! Colou a tampa!". Uma vez que a reação química começa, ela vai até o final, endurecendo todo o frasco.

Se optar por guardar em geladeira, é bom manter longe de alimentos, segregar ou identificar para não haver confusão com medicamentos (como colírio), além de cuidar para que fique longe do alcance das crianças.

Posso fazer uso estético em dentes, unhas e cílios?

Mito. As supercolas não devem ser aplicadas em tecidos vivos ou qualquer parte do corpo humano. E isso vale para tudo, incluindo dentes, cílios, unhas e orelhas. O YouTube e as redes sociais estão lotados de "dicas" sugerindo o uso da substância em tecidos humanos, mas o produto não é recomendado.

Embora haja relatos de que o cianoacrilato tenha sido usado para estancar ferimentos de guerra ou mesmo em emergências hospitalares, vale notar que na cola cirúrgica que foi desenvolvida para a pele humana são adicionadas substâncias extras para deixar o produto maleável e asséptico.

Portanto, evite usar a supercola no esmalte, colar cílios postiços (que usam também uma cola a base de cianoacrilato, mas similar a que cirurgiões usam no lugar dos pontos para fazer suturas), colar orelhas, apliques no couro cabeludo, pedaços de dentes, entre outros.