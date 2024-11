Como será acordo do Brasil com concorrente chinesa de Musk para a internet

O governo brasileiro assinou um acordo com a empresa chinesa SpaceSail, concorrente da Starlink de Elon Musk, para estudar a demanda de internet via satélite no Brasil. A cerimônia de assinatura ocorreu nesta terça-feira (19) em Brasília e é só um primeiro passo do compromisso, mas ainda não garante o fornecimento do serviço.

Como será o acordo

A cooperação assinada com a Telebras prevê avaliação de cenários. Os termos do acordo são focados na previsão de estudos sobre a demanda de internet em locais que a infraestrutura de fibra óptica não chega, como áreas rurais. Também, a possibilidade de parcerias para levar inclusão digital a essas regiões. Somente após esses estudos, o governo entenderá viabilidade de parcerias concretas para possíveis investimentos no serviço.

Também foi feito acordo com a Administração Nacional de Dados da China. A parceria prevê a troca de informações sobre os mercados e coordenação em foros internacionais. O órgão do governo chinês tem como responsabilidade criar sistemas e padrões para a economia digital do país. Internacionalmente, apoia iniciativas de cidades inteligentes e desenvolvimento da infraestrutura digital.