Coach quântico? 'É balela', diz embaixadora de computação quântica da IBM

Em conversa com Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz no Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, a especialista afirmou que coisas como terapias e coaches quânticos são "balela".

Tem muita gente que põe essa palavra quântico no meio, mas cara, é balela. Não tem nada a ver

Ana Paula Appel

Para fazer modelagem em computação quântica, a lógica de pensamento é outra.

Eu não posso simplesmente pegar uma rede neural que já está implementada e falar que agora vai rodar no computador quântico. Não, eu tenho que pensar como esse algoritmo ou método vai se comportar dentro de um computador quântico

Ana Paula Appel

Contudo, a especialista ressalta que isso não deve ser entendido ou dar margem para citar a existência de um "pensamento quântico".

Quem trabalha desenvolvendo nesse segmento precisa ter uma certificação, uma espécie de prova, que mostre que essa pessoa sabe programar em computação quântica. Isso não significa que exista também a figura do "programador quântico".