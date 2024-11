Computador quântico já define rota de navio e como banco distribui dinheiro

Ainda que seja mais lento, menos potente e não possa ainda rodar algoritmos complexos como os de inteligência artificial, o computador quântico é a aposta de muitos especialistas para a resolução de tarefas para lá de complexas. E, na verdade, essas supermáquinas são craques em solucionar um tipo de questão para lá de específica. São os chamados problemas intratáveis.

Como o computador quântico consegue enxergar esses vários resultados ao mesmo tempo, problemas que são combinatoriais eu vou conseguir resolver de uma maneira mais fácil. A promessa é que ele vai conseguir resolver problemas que na computação chamamos de intratáveis

Ana Paula Appel, embaixadora da IBM para computação quântica

DEU TILT

