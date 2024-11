The Guardian abandona conta no X por considerar a plataforma 'tóxica'

As mídias sociais podem ser uma ferramenta importante para as organizações de notícias e nos ajuda a alcançar novas audiências mas, neste ponto, o X agora cumpre um papel diminuído na promoção de nosso trabalho. Nosso jornalismo está disponível e aberto para todos em nosso website. The Guardian, em nota

Somente na conta principal, o The Guardian tinha mais de 10 milhões de seguidores. A decisão vale para todas as contas oficiais do jornal na plataforma. Os perfis não serão apagados, mas deixarão de ser alimentados.

Conta principal do The Guardian no X tem mais de 10 milhões de seguidores Imagem: Reprodução/X

Na nota, o The Guardian também afirmou que os repórteres poderão continuar usando a plataforma e incorporar publicações do X em artigos. Nada muda sobre o compartilhamento de matérias do jornal por usuários na rede social de Musk.

Nesta terça-feira (12), o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou Elon Musk como chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos em seu novo governo. O dono do X foi uma presença forte durante a campanha vitoriosa de Trump, e investiu cerca de US$ 200 milhões.