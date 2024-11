Crateras 'gigantes' na Rússia surgiram por explosão de gases, diz estudo

Um novo estudo indica que crateras "gigantes" que aparecem na Rússia desde 2014 seriam produto de explosões de gás subterrâneas, em combinação com fatores específicos do terreno e com o aquecimento global.

O que aconteceu

Crateras surgem "do nada" na Sibéria. Desde 2014, fenômeno tem confundido cientistas pela rapidez e tamanho das crateras que aparecem: algumas medem até 80 metros de diâmetro e 50 metros de profundidade. Até agora, mais de vinte crateras foram encontradas na Sibéria.

Aquecimento global estaria causando crateras, diz cientista. A pesquisadora Ana Morgado, responsável por um novo estudo publicado em setembro, aponta que, com o aumento da temperatura global, o gelo na camada mais superficial do solo derrete e se infiltra no permafrost (camada de solo formada de rochas, terra e sedimento, unidas por gelo).