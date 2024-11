Nasa premia seis estudantes brasileiros por descoberta de asteroides

Cinco estudantes do Colégio da Polícia Militar de Salvador serão premiados neste sábado (9) pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, por descobrirem seis asteroides.

O que aconteceu

A cerimônia de premiação acontecerá a partir das 13h30 do sábado (9) no Complexo Cultural da República, em Brasília.

Este é o segundo ano consecutivo que os alunos ganham a premiação. Os cinco participam do projeto ''Caça Asteroides'', uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, que busca identificar corpos celestes que apresentam riscos ao planeta Terra.