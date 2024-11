91 cm e 15 kg: a história misteriosa dos 'hobbits' reais em uma ilha remota

Teoria da doença foi descartada. A descoberta de outros esqueletos derrubou a teoria de diversos cientistas de que os ossos de Liang Bua fossem de humanos com síndrome de Down ou microcefalia, já que eles compartilham traços consistentes em diversos corpos — isso seria uma pista de que se trata de uma população com características similares e não uma anomalia ocorrida em um indivíduo, como ferimentos e doenças.

Primeiros "hobbits" seriam bem mais antigos. Outro estudo liderado por estudiosos da Universidade de Tóquio em colaboração com americanos e indonésios, publicado na Nature Communications em agosto, concluiu que os primeiros hominídeos pequenos chegaram a Flores há 700 mil anos.

De onde vieram os 'hobbits'?

Primeira hipótese é a de que os H. floresiensis descendessem do Homo erectus, um humano primitivo que deixou a África há dois milhões de anos. O H. erectus teria chegado à Indonésia e desaparecido há 110 mil anos. A teoria é de que eles tivessem encolhido graças ao chamado "efeito de ilha", já visto em outras espécies, em que um grupo populacional em isolamento acaba se diferenciando —tornando-se muito maior ou menor.

A segunda hipótese coloca os "hobbits" como ancestrais do Homo erectus. Isto porque os mais antigos fósseis da espécie na região são tão antigos quanto o mais velho H. floresiensis. Analisando os ossos, os antropólogos também identificaram traços em comum com esqueletos de hominídeos que viveram bem antes, há cerca de dois milhões de anos, como os Australopithecus e o Homo habilis. No entanto, espécies tão antigas jamais foram encontradas fora da África. Por isso, cientistas que acreditam na segunda hipótese ainda buscam evidências de como os homens de Flores chegaram lá.