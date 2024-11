TikTok terá que acabar com feed sem cadastro para controlar uso de crianças

A rede também diz usar inteligência artificial para identificar menores que tentam enganar o aplicativo. Caso a conta for banida por engano, o TikTok informa que é possível entrar com um recurso para reverter a ação. Na sequência, a pessoa deve enviar selfie com documento de idade e até foto com os pais.

Nos últimos meses, a plataforma passou a implementar medidas de proteção. Nas novas regras, menores de 16 não podem enviar mensagens diretas a outros usuários e menores de 18 anos não podem fazer transmissões ao vivo.