Sabia que falar com 'voz de bebê' funciona (e muito) com gatos?

Gatos reconhecem os donos

A ideia era entender um pouco mais sobre a relação individual entre humanos e gatos. Os especialistas utilizaram áudios pré-gravados, registrando algumas frases ditas pelo dono e repetidas por estranhos. As reações dos pequenos felinos foram observadas ao ouvir cada som. Qualquer movimentação foi devidamente anotada, como a agitação nas orelhas, caudas e pupilas dilatadas.

Os resultados mostram que a voz do dono fez grande diferença na hora de capturar a atenção dos gatos: 10 entre 16 deles exibiram um comportamento de alerta — como se reconhecesse aquele som. Em comparação, a voz da pessoa estranha dizendo o nome do pet não refletiu o mesmo efeito em grande parte deles.

"Durante muito tempo pensou-se que os gatos são criaturas muito independentes, apenas interessadas em humanos para comer e se abrigar. O fato é que eles reagem especificamente ao seu dono, e não apenas a qualquer um que se dirige a eles", disse de Mouzon, à época.

A forma de comunicação campeã entres os felinos foi aquela gravada no estilo "conversa de bebê" — ou no tom que normalmente os donos se comunicam no dia a dia com seus gatos. E vale o alerta: esse recurso de voz cantada ou aguda não funcionou com estranhos.

Por outro lado, as mesmas frases (antes em "voz de bebê") foram repetidas pelos donos em tom normal — como se estivessem falando com outro adulto. No entanto, a pesquisa não capturou a mesma atenção dos gatinhos.