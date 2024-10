Olhar fixamente para o seu cão pode conectar seu cérebro com o dele

Pesquisadores examinaram o que aconteceu com esses sinais neurais quando cachorros e pessoas foram isolados uns dos outros e, depois, na presença um do outro, mas sem se olharem. Em seguida, eles foram autorizados a interagir entre si.

Olhe nos meus olhos

Quando eles se olhavam, e os cães eram acariciados, os sinais cerebrais se sincronizavam. Os padrões cerebrais em áreas-chave do cérebro associadas à atenção coincidiram tanto no cão quanto na pessoa.

Quando ambos se tornaram mais familiarizados uns com os outros ao longo dos cinco dias do estudo, apresentaram maior sincronização de sinais neurais. Estudos anteriores sobre interações entre humanos descobriram que o aumento da familiaridade entre as pessoas também resultou em padrões cerebrais mais próximos. Portanto, a profundidade do relacionamento entre pessoas e cachorros pode tornar o acoplamento neural mais forte.

A capacidade dos cães de formar fortes vínculos com os humanos é bem conhecida. Um levantamento de 2022 descobriu que a presença de humanos familiares poderia reduzir as respostas ao estresse em lobos jovens, parentes próximos dos cães. A formação de conexões neurais com as pessoas pode ser uma das maneiras pelas quais o relacionamento entre os animais e os humanos se desenvolve.

Os pesquisadores também estudaram o possível efeito das diferenças no cérebro sobre o acoplamento neural. Para isso, incluíram cães com uma mutação em um gene chamado Shank3, que pode levar à conectividade neural prejudicada em áreas do cérebro ligadas à atenção. Este gene é responsável pela produção de uma proteína que ajuda a promover a comunicação entre as células e é especialmente abundante no cérebro. Mutações em Shank3 também foram associadas ao transtorno do espectro autista em humanos .