O que aconteceria se você caísse num buraco negro? O Sol pode virar um?

2. Quantos buracos negros existem?

Não dá para apontar um número preciso até o momento, mas estima-se que, somente na nossa galáxia, existam cerca de 100 milhões de buracos negros estelares (produto final da morte de uma estrela massiva).

Como o Universo visível tem cerca de 200 bilhões de galáxias, pode ser dizer também que há, pelo menos, 200 bilhões de buracos negros supermassivos (no interior das galáxias) e mais 20 quintilhões de buracos negros estelares.

3. O que aconteceria se você caísse em um buraco negro?

Depende. Se você for sugado por um supermassivo, como o mostrado no filme "Interestelar" (2014), é provável que você chegue ao horizonte de eventos (superfície do buraco negro) sem acontecer nada. Mas, possivelmente, será esmagado quando chegar próximo ao centro.

Já a proximidade com um buraco negro estelar, significa que você vai virar 'espaguete', pela intensa força de maré que ele possui. Isso porque ,quando algo se aproxima do centro do buraco negro, a primeira coisa que acontece é um "esquentamento" do disco que fica ao redor dele.