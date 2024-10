Não precisa do número! WhatsApp libera novo jeito de adicionar contato

Contato do WhatsApp x contato telefônico. A empresa diz que ao adicionar alguém no WhatsApp, você terá a opção de que a pessoa seja apenas um contato do app, e não necessariamente um contato telefônico. O aplicativo vai permitir que você, ao adicionar um contato, ative ou não o recurso "Sincronizar contato com esse celular". Na prática, a ideia, segundo a companhia em nota, é facilitar "separar contatos pessoais e profissionais" quando estiver gerenciando mais de uma conta do WhatsApp em um telefone.

Imagem: Divulgação

Os recursos ainda não estão disponíveis. O WhatsApp promete que nas próximas semanas todas as funcionalidades chegarão aos usuários.