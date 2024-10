O Nobel de física que 'inovou' ao cozinhar macarrão - e irritou italianos

O primeiro detalhe ocorre devido à troca de temperatura. Apesar de a água estar fervendo, o macarrão está em temperatura ambiente. Logo, vai resfriar a água.

O conjunto água e macarrão vai ficar um pouco abaixo da temperatura de ebulição, então vai demorar um tempo [por isso a ideia de 2 minutos] para o conjunto voltar a atingir a temperatura de ebulição da água novamente.

Já a tampa é fator fundamental para fazer com que o calor se dissipe mais lentamente. São três as formas para a dissipação do calor: condução, convecção e radiação. As duas primeiras são afetadas pela tampa durante o processo.

A convecção térmica ocorre quando o calor se dissipa por diferença de densidade, ou seja, o ar quente sobe, o ar frio desce. O fato de você tampar a panela ajuda o calor a se dissipar menos por convecção.

O outro mecanismo é a condução do calor, que se dá por meio de choque entre as partículas — o fato de a panela estar tampada também ajuda um pouco. Entre os três mecanismos, a convecção térmica é a que mais é afetada pelo fato de a panela estar tampada, fazendo com que o calor se dissipe mais lentamente.

Uma dica extra é usar uma panela de ferro, mais grossa. Ela reterá o calor por mais tempo.