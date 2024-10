'Brasil pode liderar era da IA de baixo carbono', diz líder da Microsoft

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O humano obsoleto; Brasil, a potência da IA de baixo carbono; A voz clonada da corintiana para torcer pelo São Paulo)

A Microsoft vai investir R$ 14,7 bilhões em data centers no Brasil nos próximos três anos para atender a demanda local e dos países por inteligência artificial. Até o ano que vem, a empresa planeja que todas as suas centrais de dados sejam abastecidas por fontes renováveis de energia. Para isso, a Big Tech conta com as características da matriz energética brasileira.

"O Brasil pode liderar a era da IA de baixo carbono", diz Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil em entrevista a Deu Tilt, podcast de tecnologia do UOL.