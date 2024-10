Briga entre dona do Fortnite e Google esquenta e pode reduzir preço de apps

Parar de exigir que cobranças sejam feitas apenas via Play Store — todo pagamento feito via loja do Google faz com que uma porcentagem fique com a empresa (15%), e o restante é repassado para o desenvolvedor. Documentos do processo mostram que empresa ofereceu vantagens para parceiros estratégicos, como Netflix (pagar apenas 10%) e Spotify (usar sistema de pagamento próprio), por exemplo.

Permitir outras lojas de aplicativo (inclusive, empresa deve liberar apps próprios, como Google Maps, para essas lojas). No processo, documentos mostram que Google chegou a pagar empresas para não criarem novas lojas.

Foi definido ainda que Epic e Google devem criar um comitê para avaliar se regras estão sendo seguidas. Nele, deverá ter um representante de cada empresa, e um terceiro escolhido pelas companhias envolvidas.

Permitir novas lojas e outras formas de pagamento poderia descentralizar o acesso aos apps e causar mudanças em preços de aplicativos. Sem a taxa do Google, em tese, lojas concorrentes poderiam reduzir valores tanto compra de apps como de itens dentro de apps.

O que o Google diz

Gigante das buscas diz que mudanças sugeridas causarão "uma série de consequências não intencionais que prejudicarão consumidores, desenvolvedores e fabricantes".