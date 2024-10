'Obsolescência do humano', diz presidente da Microsoft sobre quem evitar IA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O humano obsoleto; Brasil, a potência da IA de baixo carbono; A voz clonada da corintiana para torcer pelo São Paulo)

Quem acha que a inteligência artificial é moda passageira está fadado a se tornar um ser humano obsoleto, diz Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Em conversa com o podcast Deu Tilt, a líder da Big Tech no país falou da adaptação de trabalhadores à nova tecnologia, de como ela mesma aderiu a ferramentas inteligentes até em tarefas cotidianas e como das transformações que até o Windows está sofrendo com IA.