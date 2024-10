TSE diz que 2.651 urnas foram substituídas neste domingo

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que até às 16h deste domingo (6) 2.651 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas devido a problemas nos equipamentos.

O que aconteceu

Para o pleito deste ano, o TSE disponibilizou 571.024 urnas eletrônicas. Os Tribunais Regionais Eleitorais têm 53.794 urnas de contingência para serem usadas nesses casos. Até o momento, apenas uma seção eleitoral precisou realizar o registro manual de votos.

Instabilidade no e-Título. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, afirmou que a instabilidade registrada no carregamento do e-Título, via digital do título de eleitor, se deu por causa de um alto número de acessos na parte da justificativa de ausência.