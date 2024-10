Por que a garrafa estoura no freezer? E podemos 'regelar' as bebidas?

Na pressa para tomar uma bebida geladinha, acabamos deixando as garrafas no congelador. O problema é que nem sempre a memória joga ao nosso favor e acabamos esquecendo elas por lá. Aí vem a frustração: uma garrafa estourada, com a bebida toda congelada. Ou pior: uma cerveja bem gelada que congela depois que você a tira do freezer.

A resposta disso tudo está na física. Por causa da baixa temperatura, o líquido no interior da garrafa se solidifica.

Durante esse processo, a expulsão de gás carbônico (CO2) e as propriedades de dilatação da água (que está na composição da cerveja) fazem com que o líquido ganhe mais volume quando a temperatura cai de 4ºC a 0ºC, ou até abaixo de zero.