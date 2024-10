Matais: Só agora o TSE está acordando para violência política no país

A criação, por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de um observatório permanente para rastrear a violência política no país dias antes das eleições municipais deste domingo (6) mostra que "só agora" o tribunal está agindo a respeito da situação, avaliou a colunista do UOL Andreza Matais.

A ministra Cármen Lúcia comentou a respeito do observatório hoje ao chegar ao Centro de Divulgação das Eleições do TSE, em Brasília, para acompanhar as eleições.