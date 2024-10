Malafaia e Valdemiro criticam Marçal em cultos: 'Imagina com poder na mão'

Igrejas silenciam, mas santinhos rolam soltos em cultos

A reportagem do UOL visitou outras quatro igrejas entre o sábado à noite e o domingo de manhã. Três delas são as mais frequentadas pelos paulistanos evangélicos segundo ao Datafolha: Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus e Congregação Cristã. Nelas não houve sequer menção às eleições nem à política no geral.

Apesar disso, santinhos e cartilhas do candidato a vereador Gilberto Nascimento (PL), cujo lema é "fé em São Paulo", se espalhavam em mesas e no chão externo de algumas delas. A reportagem inclusive flagrou fiéis repassando umas às outras.

No sábado, o candidato Ricardo Nunes esteve na Igreja Renascer ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O culto foi comandado pelo fundador da denominação, Estevam Hernandes, que se limitou a falar sobre o pleito por meio da parábola do mordomo infiel, sugerindo aos eleitores que tenham prudência na hora de decisões importantes.

Em outro momento, um garoto se colocou em frente ao palco, começou a se gravar e fez o gesto dos três dedos para baixo da campanha de Marçal, indicando um M. Foi repreendido por Hernandes: "Você pensa que está onde?".

*Colaborou Adriana Ferraz