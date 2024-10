Homem fantasiado de jacaré é preso por crime eleitoral na Paraíba

Além do homem fantasiado, a PM também prendeu outro suspeito. Eles foram detidos pelo crime de boca de urna. Policiais militares estavam de serviço na Escola Municipal Manoel F. de Mendonça, no bairro Heitel Santiago, quando flagraram a cena. "Ambos estavam gritando e conclamando os eleitores que estavam nas proximidades a votar no candidato", diz nota enviada pela Polícia Federal.

O nome dos envolvidos não foi divulgado. Por isso, o UOL não localizou a defesa dos dois presos.