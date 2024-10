Homem fica sem votar em cidade do Pará por erro de mesário

Não houve falha da urna ou falsidade de documento, mas tão somente o mesário digitou o número do título eleitoral errado, o que culminou com a impossibilidade do eleitor, verdadeiro dono do título, votar. TRE-PA, em nota ao UOL

Eleitor chamou erro de "pilantragem". "Começaram com a pilantragem. Cheguei para votar e já votaram no meu nome", afirmou o homem.

Homem não pôde votar. Em um trecho do vídeo, ele pergunta se poderia votar, mas um funcionário da seção diz que não.