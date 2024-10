Filha de médico usado em laudo falso pede inelegibilidade de Marçal em ação

Carla Maria de Oliveira e Souza, filha do médico José Roberto Souza, entrou com uma ação popular ontem pedindo a inelegibilidade de Pablo Marçal. O candidato do PRTB publicou um laudo com assinatura falsificada do médico, morto em 2022, sobre falsa internação do adversário Guilherme Boulos (PSOL) por uso de cocaína.

O que aconteceu

A filha do médico alega que Pablo Marçal usou de falsidade ideológica para atacar um adversário político. Na ação, protocolada no final da tarde de ontem, Carla Maria e o advogado Felipe Torello Teixeira Nogueira pedem, em urgência, que Marçal seja impedido de concorrer nas eleições deste ano. As votações do primeiro turno começam às 8h deste domingo.

A ação popular pede ainda que os votos recebidos por Marçal no 1º turno sejam suspensos ou anulados. Na madrugada de hoje, a ação foi sorteada e distribuída à juíza Luiza Barros Rozas Verotti, da 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo.