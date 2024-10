Faltando 5 minutos: Marçal é último candidato a prefeito de SP a votar hoje

Pablo Marçal (PRTB) foi o último candidato a prefeito de São Paulo a votar neste domingo (6) de primeiro turno. Ele chegou faltando 5 minutos para o fechamento das urnas.

O que aconteceu

Descalço, o candidato do PRTB chegou para votar às 16h55 em uma escola de Moema, na zona sul de São Paulo. O local, pequeno, estava abarrotado de jornalistas e apoiadores do candidato. As urnas fecham às 17h. O Código Eleitoral prevê a distribuição de senhas para eleitores que ainda estiverem aguardando na fila da seção eleitoral neste horário (horário de Brasília).