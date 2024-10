Exército resgata embarcação com 23 eleitores após naufrágio em rio no AM

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) cobrou em 2 de outubro providências do governo federal em relação à seca, que tem impedido a circulação entre as 74 aldeias da Terra Indígena (TI) do Vale do Javari, situada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, além de causar o adoecimento de seus habitantes pela falta de acesso à água potável.

A estiagem dificultou a distribuição das urnas que precisaram transportadas via helicóptero para algumas áreas remotas do Estado e chamou atenção da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, que declarou em eventos oficiais que a Justiça Eleitoral estava mobilizada para garantir o direito ao voto da população da Amazônia.