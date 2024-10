Cercado de água salgada: por que é tão difícil náufrago sobreviver no mar

Já a água do mar tem uma concentração de sais dissolvidos maior do que a que existe no nosso corpo. É o que quimicamente é conhecido como uma solução hipertônica.

Logo, ao ingerir a água do mar, acontece um processo chamado osmose. Ela "rouba" a água presente nas células do nosso corpo, numa tentativa de equilibrar a concentração de sal de dentro e de fora das células, desidratando rapidamente o corpo.

Tomar água salgada pode levar à morte em um ou dois dias, dependendo da quantidade de água ingerida.

Você "murcha", até que o funcionamento dos rins fique prejudicado.

Mas dá para filtrar a água com facilidade?

É absolutamente impossível filtrar a água do mar usando a roupa, por exemplo, pois o sal dissolvido na água está na forma de íons, que possuem o tamanho de átomos.