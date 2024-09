Banana pode ser usada para engraxar o sapato? Testamos e contamos como é

Mais uma inovação vinda diretamente da natureza! Depois de testar a resistência da casca de abacaxi a altas temperaturas, Dario Centurione, do Almanaque SOS, avalia as propriedades da casca de banana para uma atividade incomum: lustrar os sapatos.

No quadro "Inovou demais, campeão", do projeto Brasil do Futuro, Centurione comprova que a fruta serve para muito mais.