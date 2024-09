Enxurrada de currículos com IA: como desempregados se vingam do RH

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O pesadelo dos currículos feitos com IA; A bolha da IA vai estourar? e Adeus, antena parabólica de TV)

A inteligência artificial está chacoalhando o mundo do trabalho. Antes, as empresas recorriam a ferramentas com IA para selecionar candidatos. Agora, o jogo virou, e são os candidatos a uma vaga que recrutam as máquinas para ajudá-los.

Com isso, os recrutadores estão sofrendo com uma enxurrada de currículos elaborados por ChatGPT e companhia. O problema? Documentos genéricos que dizem pouco ou quase nada sobre o profissional ou suas habilidades. Com isso, o processo seletivo se arrasta.