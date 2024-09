Cometa do século poderá ser visto hoje; qual o melhor dia para observar?

Um dos cometas mais brilhantes da última década poderá ter sua passagem visível na Terra. É o corpo celeste C/2023 A3.

A melhor chance de vê-lo se aproxima. Para garantir que você não perca esse fenômeno, veja abaixo as informações sobre o melhor dia para observar o "Cometa do Século" no céu brasileiro.

Qual o melhor dia para ver o cometa?

A partir de 15 de setembro, o cometa começará a aparecer no céu, mas o melhor período para observá-lo será em outubro. É aí que atingirá seu brilho máximo, quando poderá alcançar uma magnitude de -2,0 a -3,0, o que o tornará um dos cometas mais brilhantes em décadas.