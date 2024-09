Meteu atestado? App oficial do CFM vai dizer se ele é real ou não

Como vai funcionar

Os atestados só poderão ser emitidos pela plataforma. O sistema será oficial e obrigatório em todo o Brasil para emitir, validar e gerenciar os documentos, sejam eles digitais ou físicos, incluindo atestados de saúde ocupacional. Outras plataformas podem ser integradas ao Atesta CFM para que a resolução se cumpra. Médicos, pacientes e empresas terão acesso ao histórico de atestados.

Uma base de dados unificada vai facilitar os processos. Com a integração das plataformas ao sistema, cria-se uma rede atualizada em tempo real. Os documentos serão válidos em todo o território nacional e terão efeito legal com a chancela do CFM.

Aplicativo para celular será oferecido. Além do portal na internet, que poderá ser acessado por computadores e celulares, haverá um aplicativo do Atesta CFM para pacientes e médicos, disponível nas lojas do Android e iOS. Empresas só poderão acessar pelo portal.

Resolução prevê segurança digital. O conselho informou que o serviço atende às premissas de rastreabilidade, autenticidade e validação equivalentes ao meio digital. Criptografia e cumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) vão garantir proteção de dados pessoais, segundo o CFM.

QRCode também vai assegurar autenticidade. No caso de atestados em papel, os médicos deverão emitir o documento diretamente na plataforma Atesta CFM. Cada página terá um QRCode vinculado ao CRM do profissional e ao estado em que atua. O médico também terá de registrar na plataforma algumas informações obrigatórias para garantir rastreabilidade, autenticidade e integridade do que foi fornecido.