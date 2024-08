Som 'cria' desenhos na nossa cabeça; influenciador explica para que serve

Dario Centurione, influenciador do Almanaque SOS, arriscou alguns anos de azar para realizar esse experimento científico. No quadro "Inovou demais, campeão", do Brasil do Futuro, ele quebrou um espelho para testar como os sons criam luzes de formatos diferentes.

A ideia veio do vídeo de Domingos dos Santos Neto, criador de conteúdo que inova demais na maneira de divulgar a ciência.