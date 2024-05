Dos PCs ao Startac: quanto custariam aparelhos antigos hoje em dia?

Quem quisesse comprar o Windows 95 em 1995 teria de desembolsar R$ 230 para ter o sistema operacional. O valor, corrigido para 2024, seria de R$ 2.239.

Além do comercial fofo, o Baby da Telesp Celular foi o primeiro aparelho com créditos pré-pagos no país. A primeira oferta, em 1999, foi de R$ 599: incluía o aparelho, carregador de bateria e um crédito de R$ 100. O valor, corrigido para 2024, é de R$ 4.170.

Antes do surgimento dos smartphones e tablets, eram os handhelds (''micros de mão'', como eram chamados) que faziam sucesso. O Palm Treo era vendido em 2003 por R$ 3.699. O valor, corrigido é de R$ 14.225. Daria para você comprar um tablet e dois smartphones top de linha com esse dinheiro todo

IBM Aptiva foi um computador clássico Imagem: Wikimedia Commons

O Startac, da Motorola, era um dos celulares queridinhos de 1996, graças ao design fino e com abertura flip. Ele pesava só 87g. Mas para tê-lo era necessário pagar até R$ 2.000 na época. O valor, corrigido para 2024, é de R$ 17.440, com o qual daria para comprar quatro iPhones 14 (e ainda sobra).

Em 1996, quem quisesse comprar um notebook poderia tentar o AcerNote 350P por R$ 3.230. Ele vinha com Pentium de 100 Mhz e 810 MB de armazenamento no disco. O valor, corrigido para 2024, é R$ 28.165. Dá para comprar três MacBooks Pro