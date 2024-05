Meu iPhone não receberá novas versões do iOS; o que isso significa?

Com o passar do tempo, porém, vão perdendo suporte para alguns apps.

E o que está por trás disso? A empresa disse a Tilt que diferentes fatores são levados em consideração nesse processo, como:

Dar suporte para que o máximo possível de usuários possam ter a melhor qualidade em termos de tecnologia;

Garantir a melhor experiência do consumidor que usa um iPhone;

Manter a segurança de atualizações do dispositivo.

Além do aspecto de software, os componentes de hardware do smartphone também entram no processo de decisão, diz a Apple. Isso por que o sistema operacional é como se fosse um cérebro, que faz tudo funcionar no celular, mas depende dos novos componentes integrados ao dispositivo.

A companhia não entrou em detalhes, mas sabe-se que processadores atuais, por exemplo, conseguem executar trilhões de operações por segundo, um volume muito superior aos chips de cinco, dez anos atrás —nos últimos anos, o processador da Apple também ganhou integração com inteligência artificial para executar tarefas cada vez mais rápidas.

As baterias também são peças físicas que ficam para trás com o passar do tempo. No caso do iPhone, o iOS é desenvolvido e otimizado para consumir menos energia a cada geração.

*Com matéria de junho de 2023