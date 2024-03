Pentágono não encontra sinais de extraterrestres em relatos de óvnis

Um novo relatório do Pentágono, divulgado nesta sexta-feira (8), mostrou que não há evidência de que alienígenas visitaram a Terra.

O que aconteceu

O governo dos EUA rebateu alegações de que reúne informações sobre visitas ou tecnologia extraterrestre. O documento diz que a maioria dos avistamentos suspeitos era de objetos e fenômenos comuns identificados incorretamente. O novo relatório, compilado pelo Gabinete de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, do Departamento de Defesa, abordou diretamente essas alegações. As informações são do jornal The New York Times.

Relatório analisou dados desde 1945. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo financiou investigações para determinar se os óvnis (objetos voadores não identificados) representavam um risco à segurança de voo, avanços tecnológicos de nações concorrentes ou evidência de "tecnologia fora do mundo sob controle inteligente".