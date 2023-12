Jornal New York Times processa OpenAI e Microsoft por direitos autorais

O jornal americano The New York Times processou a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Microsoft por infração a direitos autorais no treinamento de inteligências artificiais.

O que aconteceu

O jornal acusa o ChatGPT e o Bing de usarem artigos do Times no treinamentos dos robôs. Com isso, segundo o processo, as inteligências artificiais passam a concorrer com o próprio jornal utilizando informações que foram obtidas pelos jornalistas da casa.