Quem é o cientista que prevê o despertar de 'vírus zumbis' de 50 mil anos

Quem é Jean-Michel Claverie?

Claverie nasceu e cresceu em Paris, na França, mas rodou o mundo com o seu trabalho. Segundo a Bloomberg, em 1979, ele recusou um lugar no laboratório do famoso biofísico Alexander Rich para encontrar o biólogo ganhador do Prêmio Nobel Francis Crick em San Diego, nos EUA. Do encontro, veio uma indicação de emprego.

Professor e pesquisador. Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Aix-Marseille, no sul da França, ele já ocupou cargos de pesquisa no CNRS (Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica), no Instituto Salk, no Instituto Pasteur, no Centro Nacional de Informação Biotecnológica dos EUA e na Incyte, uma empresa biofarmacêutica global. As informações são do site Think Global Health.

Laboratório em parceria com a esposa. Também de acordo com o portal, ele criou um laboratório com sua esposa e colega de trabalho, Chantal Abergel. Em 2014, eles criaram o novo campo da "paleovirologia" com a descoberta dos primeiros vírus infecciosos no antigo permafrost da Sibéria.

Caçador de vírus. Claverie pesquisa um tipo específico de vírus que descobriu em 2003. Conforme publicado pela CNN norte-americana, ele estuda vírus "gigantes", que são muito maiores do que outros tipos de vírus e visíveis sob um microscópio de luz normal.