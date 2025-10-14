TILTUOL
Assine UOL
Tilt

ChatGPT vai liberar conteúdo erótico para adultos verificados

Atualizada em
Página inicial do chatbot ChatGPT, da OpenAI, na tela de um notebook
Página inicial do chatbot ChatGPT, da OpenAI, na tela de um notebook Imagem: Michael A. McCoy for The Washington Post via Getty Images

A OpenAI anunciou, nesta terça-feira (14), planos para atenuar as restrições de seu chatbot ChatGPT para disponibilizar conteúdo erótico para usuários adultos verificados.

O plano faz parte do que a empresa chama de princípio para "tratar os usuários adultos como adultos".

O diretor-geral da OpenAI, Sam Altman, disse, em sua conta no X, que as maiores restrições sobre a IA para abordar preocupações com a saúde mental fizeram com que o ChatGPT fosse "menos útil ou desfrutável para muitos usuários que não têm problemas de saúde mental".

Os controles mais estritos foram adotados depois que o adolescente Adam Raine, da Califórnia, se suicidou no começo deste ano. Em uma ação judicial, seus pais asseguraram que o ChatGPT o aconselhou especificamente em como tirar a própria vida.

A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos também iniciou uma investigação contra várias empresas de tecnologia, inclusive a OpenAI, sobre como os chatbots afetam potencialmente de forma negativa as crianças e os adolescentes.

"Dada a seriedade deste assunto, queremos fazer isto bem", disse Altman nesta terça-feira. Ele assegurou que as novas ferramentas de segurança da OpenAI permitirão à empresa atenuar as restrições enquanto continuam abordando riscos graves de saúde mental.

Os planos da OpenAI incluem o lançamento de uma versão atualizada do ChatGPT, que permitirá aos usuários adaptarem a personalidade de seu assistente de IA, incluindo opções para respostas mais humanas, uso intensivo de emojis ou comportamento amistoso.

A mudança mais significativa ocorrerá em dezembro, quando a OpenAI planeja implementar um controle de idade mais exaustivo para disponibilizar conteúdo erótico para adultos verificados.

A OpenAI não deu detalhes de imediato sobre os métodos de verificação de idade ou controles adicionais de segurança para limitar esse conteúdo apenas para adultos.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.