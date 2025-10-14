ChatGPT vai liberar conteúdo erótico para adultos verificados

Os controles mais estritos foram adotados depois que o adolescente Adam Raine, da Califórnia, se suicidou no começo deste ano. Em uma ação judicial, seus pais asseguraram que o ChatGPT o aconselhou especificamente em como tirar a própria vida.

A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos também iniciou uma investigação contra várias empresas de tecnologia, inclusive a OpenAI, sobre como os chatbots afetam potencialmente de forma negativa as crianças e os adolescentes.

"Dada a seriedade deste assunto, queremos fazer isto bem", disse Altman nesta terça-feira. Ele assegurou que as novas ferramentas de segurança da OpenAI permitirão à empresa atenuar as restrições enquanto continuam abordando riscos graves de saúde mental.

Os planos da OpenAI incluem o lançamento de uma versão atualizada do ChatGPT, que permitirá aos usuários adaptarem a personalidade de seu assistente de IA, incluindo opções para respostas mais humanas, uso intensivo de emojis ou comportamento amistoso.

A mudança mais significativa ocorrerá em dezembro, quando a OpenAI planeja implementar um controle de idade mais exaustivo para disponibilizar conteúdo erótico para adultos verificados.

A OpenAI não deu detalhes de imediato sobre os métodos de verificação de idade ou controles adicionais de segurança para limitar esse conteúdo apenas para adultos.