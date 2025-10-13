Rumo a Marte: Spacex lança novo voo do megafoguete Starship

A SpaceX lançou, nesta segunda-feira (13), um novo voo de teste de seu enorme foguete Starship, enquanto crescem as preocupações de que Elon Musk teria prometido demais sobre a capacidade de sua companhia para tornar realidade os projetos de ir para Lua e Marte nos próximos anos.

Embora Musk pensasse que os temores sobre a missão haviam sido dissipados, especialistas espaciais advertiram que o foguete pode não estar pronto a tempo. Isso apesar do teste bem-sucedido em agosto no qual foi possível realizar um voo completamente controlado do Starship.

A decolagem desse aparelho colossal de mais de 120 metros aconteceu nesta segunda às 18h20 (20h20 em Brasília) no Texas, seu 11º voo de teste. Em teoria, o foguete deveria realizar voos para Marte a partir de 2026 e permitir que os americanos retornem à Lua em 2027.