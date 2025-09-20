'Artistas ganham até 50%': robô com IA pinta e cria nova renda para o setor

Um braço mecânico pega um pincel, o insere em um recipiente com tinta e começa a pintar sobre uma tela. Com extrema precisão, o robô reproduz de forma autônoma uma obra de Audrey-Eve Goulet, uma artista canadense entusiasmada com as habilidades da inteligência artificial.

"É muito impressionante ver o robô pessoalmente", diz ela, em Montreal. "Ele opera com tanta desenvoltura ao segurar o pincel, lavá-lo e mudar de cor!".

A pintora foi cativada pela ideia da empresa Acrylic Robotics: desenvolver máquinas capazes de reproduzir obras de arte para permitir a seus autores expor e vender mais reproduções de suas telas sem terem que pintá-las eles mesmos.