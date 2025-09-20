Americanos vão dominar diretoria do TikTok nos EUA, segundo a Casa Branca

A Casa Branca ameaçou proibir as atividades da plataforma no país por motivos de segurança nacional, caso não venda seus negócios nos Estados Unidos.

Leavitt afirmou que todos os pontos integram um acordo entre as partes, com apenas alguns detalhes que ainda precisam ser solucionados. "Acredito que isso acontecerá nos próximos dias", disse.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira, após uma conversa por telefone com seu homólogo chinês Xi Jinping, que a assinatura de um acordo sobre o TikTok poderia ser agora uma "simples formalidade".

Ao contrário de Washington, Pequim não comentou sobre a conversa entre os dois chefes de Estado.

Sobre o TikTok, o presidente chinês limitou-se a pedir à Casa Branca que "ofereça um ambiente empresarial aberto, justo e não discriminatório às empresas chinesas que investem nos Estados Unidos".

As negociações acontecem no momento em que uma lei americana prevê a proibição da plataforma nos Estados Unidos por motivos de segurança nacional.